Оккупанты разгоняют фейк о взятии Николаева за 3 дня, но их нет даже на подступах, – Ким

Среди жителей Николаева распространяется все больше фейков о том, что город скоро возьмут оккупанты. Глава ОВА Виталий Ким призвал не верить недостоверной информации.

Он в своем видеообращении отметил важность критического мышления. Ведь если бы действительно российских военных было настолько много, то они уже должны были быть в Николаеве.

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Российских наемников даже на подступах нет

Виталий Ким подчеркнул, что команда захватить Николаев через три дня – обычный "разгон". Он добавил, что ничего не имеет против того, чтобы жители покидали город. Но точно против паники, ведь это именно то, чего пытались достичь оккупанты.

Они бы пешком сюда пришли, если бы могли. Их на подступах (к Николаеву – 24 канал) даже нет. Мыслим рационально, а то враг пользуется эмоциональностью. Не верьте фейкам, анализируйте,

– призвал Ким.

Смотрите видеообращение Виталия Кима от 5 апреля до горожан:

Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 5 апреля – смотрите видео: