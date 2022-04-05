Він у своєму відеозверненні наголосив на важливості критичного мислення. Адже якби дійсно російських військових було настільки багато, то вони б уже мали бути в Миколаєві.

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Російських найманців навіть на підступах нема

Віталій Кім підкреслив, що команда захопити Миколаїв за три дні – звичайний "розгін". Він додав, що немає нічого проти того, щоб мешканці покидали місто. Але точно проти паніки, адже це саме те, чого намагалися досягнути окупанти.

Вони б пішки сюди дійшли, якби могли. Їх на підступах (до Миколаєва – 24 канал) навіть немає. Мислімо раціонально, а то ворог користується емоційністю. Не вірте фейкам, аналізуйте,

– закликав Кім.

Дивіться відеозвернення Віталія Кіма від 5 квітня до містян:

Варте уваги – Втрати ворога станом на 5 квітня – дивіться відео: