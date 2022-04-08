Оккупанты разграбили автоматизированную систему контроля радиационного состояния в ЧАЭС

8 апреля 2022 , 13:10
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Источник:

Госагентство по управлению зоной отчуждения

Захватчики разворовали автоматизированную систему на ЧАЭС. Она контролировала радиационное состояние в реальном времени.

Система "Экоцентр" контролировала мощностью дозы гамма-излучения в 39 стационарных точках. О разграблении стало известно 8 апреля.

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В результате вооруженной агрессии Российской Федерации ГСП "Экоцентр" было ограблено, а серверные помещения, которые занимались обслуживанием и обработкой этой информации, изъяты оккупантами,
– говорится в сообщении.

Теперь система, контролировавшая радиационное состояние, не работает и нуждается в восстановлении.

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Автор: Марта Кушка