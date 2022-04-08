Оккупанты разграбили автоматизированную систему контроля радиационного состояния в ЧАЭС
8 апреля 2022 , 13:10Читати новину українською
Захватчики разворовали автоматизированную систему на ЧАЭС. Она контролировала радиационное состояние в реальном времени.
Система "Экоцентр" контролировала мощностью дозы гамма-излучения в 39 стационарных точках. О разграблении стало известно 8 апреля.
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В результате вооруженной агрессии Российской Федерации ГСП "Экоцентр" было ограблено, а серверные помещения, которые занимались обслуживанием и обработкой этой информации, изъяты оккупантами,
– говорится в сообщении.
Теперь система, контролировавшая радиационное состояние, не работает и нуждается в восстановлении.
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