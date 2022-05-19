Оккупанты разграбили дом нардепа Костенко, когда увидели там форму полковника

Российские оккупационные войска разграбили дом, где раньше проживал нардеп Роман Костенко. Причиной этому была его форма полковника СБУ, которую они нашли.

Об этом стало известно 18 мая. Народный избранник рассказал об этом в эфире американского радио National Public Radio.

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Россияне забрали в окопы даже мебель

Дело в том, что народный депутат родился и вырос в деревне возле Херсона. Она сейчас временно захвачена войсками России.

Когда оккупанты вошли в дом нардепа, во время обыска обнаружили форму. По мнению Костенко, именно это побудило их начать разграблять практически все, что было в доме.

Там была моя полковническая форма и многое другое снаряжение, которое я оставил после того, как стал депутатом. Они унесли это все. Они украли всю мебель и забрали все вещи в свои окопы,

– рассказал Роман Костенко.

По его словам, россияне забрали медали, амуницию и даже бронежилеты. Сейчас в доме по-прежнему проживают военные врага.



Роман Костенко в форме, о которой идет речь / Фото goloszmin.org

Что известно о Романе Костенко

В 2005 году будущий нардеп окончил Одесский институт сухопутных войск. Там он приобретал специальность "Боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск".

С апреля 2014 года по май 2019 года служил в зоне боевых действий на Донбассе. Занимал должность командира взвода и заместителя командира разведывательной роты воздушно-десантной бригады ВСУ.

Также является полковником СБУ. В спецслужбе находился на руководящих должностях Центра специальных операций "А" – "Альфа".

Является одним из защитников Донецкого аэропорта, которые за свою несгибаемость стали называться "киборгами". У Костенко есть военный позывной "Гром".

В августе 2019 года, после избрания народным депутатом от партии Голос, стал секретарем комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Также является заместителем члена постоянной делегации и Парламентской ассамблеи НАТО.

За свои заслуги у него две почетные государственные награды – Орден Богдана Хмельницкого III степени, а также орден "Народный герой Украины".

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