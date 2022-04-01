Оккупанты разместили артиллерию в жилых кварталах Мелитополя

Российские оккупанты в очередной раз доказывают, что им начхать на любые правила ведения боевых действий. Они разместили артиллерийские системы посреди жилых кварталов Мелитополя.

Российские оккупанты сейчас временно контролируют Мелитополь, что в Запорожской области. Они вообще не учитывают безопасность мирных жителей.

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Артиллерия уже среди жилых кварталов

Оккупанты разместили ряд артиллерийных систем среди жилых домов Мелитополя. Оттуда они ведут огонь по Запорожскому направлению.

Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией врага. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы в запорожском направлении, – отметили в Генштабе.

Добавим, российские оккупанты ведут себя чрезвычайно нагло на временно оккупированных территориях Украины. Там они хотят внедрить учебный процесс на русском языке. Педагоги возмущены: к примеру, в Мелитополе все директора школ написали заявление на увольнение.

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