Російські окупанти зараз тимчасово контролюють Мелітополь, що в Запорізькій області. Вони взагалі не зважають на безпеку мирних мешканців.

Важливо На Київщині ЗСУ повністю звільнили Броварський район і більшу частину Бучанського

Артилерія вже серед житлових кварталів

Окупанти розмістили низку артилерійних систем серед житлових будинків Мелітополя. Звідти вони ведуть вогонь по Запорізькому напрямку.

Місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку, – зазначили у Генштабі.

Додамо, російські окупанти поводять себе надзвичайно нахабно на тимчасово окупованих територіях України. Там вони хочуть запровадити навчальний процес російською мовою. Освітяни обурені: до прикладу, в Мелітополі усі директори шкіл написали заяву на звільнення.

До теми – Ракетні обстріли можуть бути ще дуже довго, – Загороднюк