Оккупанты разместили свою пропаганду на сайте одесского интернет-провайдера

Российские оккупанты взломали страницы одесского интернет-провайдера TENET. Они разместили там сообщения с пропагандой "русского мира"

Известно, что оккупанты взломали сайт и страницу TENET в телеграме. Но по состоянию на 00:12, 6 апреля все работает корректно.

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В TENET сразу подчеркнули, что это была информационная атака, чтобы испортить имидж компании.

Сообщения на русском языке, которые появились на официальных ресурсах TENET, были созданы злоумышленниками с целью дискредитации компании и устрашения абонентов TENET,

– отметили представители интернет-провайдера.

TENET входит в топ-10 интернет-провайдеров Украины, главный офис компании расположен в Одессе. Также она является самой большой телекоммуникационной компанией на Юге Украины. TENET обеспечивает связь в Николаевской и Одесской областях.

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