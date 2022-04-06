Відомо, що окупанти зламали сайт та сторінку TENET в телеграмі. Але станом на 00:12 6 квітня все працює коректно.

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Хотіли залякати клієнтів компанії

В TENET одразу наголосили, що це була інформаційна атака, щоб зіпсувати імідж компанії.

Повідомлення російською мовою, які з'явилися на офіційних ресурсах TENET, були створені зловмисниками з метою дискредитації компанії та залякування абонентів TENET, – наголосили представники інтернет-провайдера.

Додамо, TENET входить до топ-10 інтернет-провайдерів України, головний офіс якої розташований в Одесі. Також вона є найбільшою телекомунікаційною компанією на Півдні України. TENET забезпечує зв’язок в Миколаївській та Одеській областях.

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