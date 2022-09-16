Россия разместила вокруг Украины около 800 единиц авиации
Источник:Военное телевидение Украины
Россия разместила около 1000 единиц авиации вокруг Украины. Речь идет о вражеских самолетах и вертолетах.
Соответствующую информацию сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге 16 сентября. Он также сообщил, где враг разместил авиацию.
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Россияне разместили авиацию вокруг Украины
Противник сосредоточил вокруг Украины ориентировочно 800 летательных аппаратов, размещенных на 40 военных аэродромах,
– рассказал Юрий Игнат.
Он также сообщил, что враги используют аэродромы беларуси, россии и временно оккупированного Крыма. По данным спикера, говорится о различных летательных аппаратах, в частности:
- 430 российских самолетов;
- а также 340 вертолетов.
Кроме того, Юрий Игнат сообщил, что россия использует самолеты дальней и стратегической авиации, которыми обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов.
Более того, враг использует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.
"В общей сложности оккупационная авиация совершает вокруг украинских границ, а также на ближнем крае обороны ориентировочно 200 вылетов в сутки. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 38 тысяч самолето-вылетов", – пояснил представитель Воздушных сил.
Стоит отметить, что в конце августа спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российская авиация не залетает в зону поражения систем противовоздушной обороны Украины уже более 3 месяцев.
В частности, потому, что оккупанты изменили тактику после серьезных потерь.
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