Россия разместила вокруг Украины около 800 единиц авиации

Россия разместила около 1000 единиц авиации вокруг Украины. Речь идет о вражеских самолетах и вертолетах.

Соответствующую информацию сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге 16 сентября. Он также сообщил, где враг разместил авиацию.

Читайте также Цель чрезвычайно сложная: в воздушных силах подтвердили использование россией иранских дронов

Россияне разместили авиацию вокруг Украины

Противник сосредоточил вокруг Украины ориентировочно 800 летательных аппаратов, размещенных на 40 военных аэродромах,

– рассказал Юрий Игнат.

Он также сообщил, что враги используют аэродромы беларуси, россии и временно оккупированного Крыма. По данным спикера, говорится о различных летательных аппаратах, в частности:

430 российских самолетов;

а также 340 вертолетов.

Кроме того, Юрий Игнат сообщил, что россия использует самолеты дальней и стратегической авиации, которыми обстреливает Украину крылатыми ракетами разных типов.

Более того, враг использует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

"В общей сложности оккупационная авиация совершает вокруг украинских границ, а также на ближнем крае обороны ориентировочно 200 вылетов в сутки. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 38 тысяч самолето-вылетов", – пояснил представитель Воздушных сил.

Стоит отметить, что в конце августа спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российская авиация не залетает в зону поражения систем противовоздушной обороны Украины уже более 3 месяцев.

В частности, потому, что оккупанты изменили тактику после серьезных потерь.

Смотрите также – россияне активно теряют авиацию: видео