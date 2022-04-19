Оккупанты разрушили Азовский судоремонтный завод – старейшее предприятие Мариуполя

Россияне разрушают все, несмотря на жизнь и историю. В Мариуполе оккупанты уничтожили старейшее предприятие Мариуполя – Азовский судоремонтный завод.

Видео разрушенных зданий завода показал Мариупольский городской совет в своем телеграм-канале.

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Основан в 1886-м году. Разрушен в 2022-м,

– так подписали видео разрушенного завода в Мариуполе.

В 1886 году были построены механические мастерские для строительства морского порта в Зинцевой балке. Именно с этого времени считается основание азовского завода. Отмечается, что сначала построили его, а уже потом порт и металлургические заводы.

"Вот так" русский мир " оставляет после себя руину и смерть. Оккупантам не нужен наш город и его люди. Им нужна только территория и коридор в Крым. Эту дорогу они строят на костях десятков тысяч украинцев", – отметили в сообщении.

В Мариупольском городском совете подчеркнули, что никакого восстановления Мариуполя в оккупации не будет. А возрождение города и предприятий возможно только под украинским флагом.

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