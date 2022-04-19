Відео зруйнованих будівель заводу показала Маріупольська міська рада у своєму телеграм-каналі.

Читайте також: У Маріуполі нова хвиля мародерства з боку російських військових: вивозять чуже майно

Заснований у 1886-му році. Зруйнований у 2022-му,

– так підписали відео зруйнованого заводу у Маріуполі.

У 1886 році були збудовані механічні майстерні для будівництва морського порту у Зінцевій балці. Саме з цього часу рахується заснування Азовського заводу. Зазначається, що спершу побудували його, а вже потім порт та металургійні заводи.

"Ось так "русскій мір" залишає після себе руїну та смерть. Окупантам не потрібне наше місто та його люди. Їм потрібна лише територія та коридор до Криму. Цю дорогу вони будують на кістках десятків тисяч українців", – зазначили у повідомленні.

У Маріупольській міській раді підкреслили, що ніякого відновлення Маріуполя в окупації не буде. А відродження міста та підприємств можливе лише під українським прапором.

Вас це може зацікавити – Термінова нарада Байдена зі світовими лідерами: Жданов припустив, про що можуть говорити – відео