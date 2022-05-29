Оккупанты с оружием ворвались в 2 университета в Запорожье и начали угрожать преподавателям
Источник:Силы обороны Запорожского края
Оккупанты ворвались с оружием в Таврический государственный агротехнологический университет и Мелитопольский педагогический университет и начали угрожать их сотрудникам.
Наставляя на сотрудников оружие кафиры заявили, что оба вуза отныне "объединились", поэтому преподаватели должны написать заявление на переход в объединенный университет или увольняться.
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Также сообщается, что управлять этим "новым заведением" назначают бывшего преподавателя.
Оккупанты продолжают терроризировать людей в Запорожье
На временно оккупированных врагом территориях кафиры продолжают массово нарушать права местного населения и заниматься мародерством. Россияне ввели в населенных пунктах административно-полицейский режим и ужесточили контрразведку. Гражданским людям не дают выезжать на территорию, контролируемую украинскими властями.
Захватчики регулярно запугивают представителей легитимных органов местных властей, учреждений и организаций, их семей, чтобы создать незаконные пророссийские администрации. Некоторые люди идут на сотрудничество с оккупантами.
Также враг продолжает оказывать информационно-психологическое влияние на граждан, распространяя лживую пропаганду через восторженные СМИ, информационные бюллетени и телеграмм-каналы.
Россияне обстреляли Васильевку и обвинили в этом ВСУ
В минувшие сутки российские захватчики обстреляли Васильевку и обвинили в этом ВС Украины. Сообщается, что кафиры переводят свою вину на Вооруженные Силы Украину всегда, когда совершают террористические обстрелы городов и поселков. Для картинки они показывают новые неразорвавшиеся боеприпасы, на которых присутствуют надписи на украинском языке.
Колобранты в полиции и восстания в Мелитополе: последние новости из Запорожья
- Приазовский отдел полиции в Мелитопольском районе перешел на сторону врага . Сотрудничать с врагом согласились не менее 35 работников отдела во главе с начальником и его заместителем. Местные власти предполагают, что подобное действие полицейских могло быть вызвано психологическим, а, возможно, и физическим давлением на людей и их семьи.
- 27 мая российские пропагандистские СМИ заявили, что в Запорожскую и Херсонскую области "вошли" оккупационные мобильные операторы . В компании мобильной связи "Киевстар" сообщили, что не видят признаков того, что российские операторы готовятся работать на территории Украины. Через системы мониторинга украинские специалисты контролируют состояние мобильного оборудования и его функционирования. Оборудование компании Lifecell в Запорожской области во многих населенных пунктах обесточено, а из-за оккупации доступа для ремонта нет.
- Украинская разведка перехватила разговор жительницы временно оккупированного Мелитополя с российским оккупантом. Она ему рассказала, что местные жители недовольны "русским миром" и ждут возвращения украинской власти. А в Кирилловке, вслед за Мелитополем, поднимаются партизаны .