Оккупанты с помощью бронетехники сорвали герб Украины в Херсоне: возмутительное видео

Российские оккупационные войска продолжают попытки превратить Херсон в Российский город. 22 мая они с помощью военной техники срывали герб Украины.

Речь идет о мемориале на аллее Героев независимой Украины. Вскоре после этого варварского инцидента в сети обнародовали видео момента, когда он случился. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в соцсетях.

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Для того чтобы содрать несколькометровый трезубец, туда пригнали бронетранспортер. К нему прицепили трос и стали тянуть.

Следует отметить, что пропагандисты Кремля уже долгое время рассказывают, как жители Херсона якобы радуются "деукраинизации". Однако на записи почему-то нет радостного возгласа или групп любителей "русского мира".

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