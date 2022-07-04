Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что частичная победа России заключается в том, что они стянули силы на одно направление.

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В то же время, по его словам, на других трех направлениях – Запорожском, Херсонском и Криворожском – ВСУ имеют определенные успехи. Чем закончатся эти успехи – посмотрим.

Сегодня Россия не способна развести эти войска по другим направлениям, потому что тогда она ослабит Восточное направление и мы там начнем контрнаступательные действия.

– заявил Жданов.

Он объясняет, что этим оккупанты сами себя загнали в ловушку. А "свежих" резервов у них сегодня нет.

"В настоящее время в ВСУ также недостаточно сил и средств, поставки вооружения идут очень медленно. И это является главным фактором сдерживания нашего продвижения вперед", – подытожил он.

Жданов о ситуации на Донбассе и успехах ВСУ на других направлениях: видео



К слову, начальник ГРУ Минобороны Кирилл Буданов отметил, что темпы боевых действий уже замедляются. По его мнению, первые великие победы Украины в войне с Россией будут в августе. Также в разведке считают, что концом войны будет выход на границы Украины по состоянию на 1991 год, этого следует ожидать в 2023 году.

В то же время британская разведка утверждает, что после выхода ВСУ из Лисичанской России, вероятно, будет пытаться захватить Донецкую область. Битва может быть тяжелой.