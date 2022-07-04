Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що часткова перемога Росії полягає в тому, що вони стягнули сили на один напрямок.

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Водночас, за його словами, на інших трьох напрямках – Запорізькому, Херсонському та Криворізькому – ЗСУ мають певні успіхи. Чим закінчаться ці успіхи – подивимося.

Сьогодні Росія не здатна розвести ці війська по інших напрямках, бо тоді вона послабить Східний напрямок і ми там почнемо контрнаступальні дії,

– заявив Жданов.

Він пояснює, що цим окупанти самі себе загнали в пастку. А "свіжих" резервів в них на сьогодні немає.

"Наразі в ЗСУ також недостатньо сил та засобів, поставки озброєння йдуть дуже повільно. І це є головним чинником стримування нашого просування вперед", – підсумував він.

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До слова, начальник ГРУ Міноборони Кирило Буданов зауважив, що темпи бойових дій уже сповільнюються. На його думку, перші великі перемоги України у війні з Росією будуть в серпні. Також у розвідці вважають, що кінцем війни буде вихід на кордони України станом на 1991 рік, цього варто очікувати у 2023 році.

Водночас британська розвідка стверджує, що після виходу ЗСУ з Лисичанська Росія, ймовірно, намагатиметься захопити Донецьку область. Битва може бути важкою.