Группа оккупантов сбежала с позиций на Херсонщине: они переоделись в гражданское, продолжается розыск

Группа российских солдат сбежала с позиций на Херсонщине. Они переоделись в гражданское и сейчас находятся в розыске по всей временно оккупированной территории Украины.

Среди более десятка дезертиров есть не только россияне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш".

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Беглецы покинули оружие и личные вещи

Агент движения "Атеш" из числа российских военнослужащих сообщил о побеге 12 сослуживцев. Произошло это в одном из прифронтовых районов Херсонщины.

Все они самовольно оставили передовые позиции и сбежали в неизвестном направлении, видимо, не видя другого способа сохранить себе жизнь,

– отмечают партизаны.

На месте побега дезертиры покинули множество оружия, военную форму и свои личные вещи.

Их подразделение подняли по тревоге и начали массовые допросы.

Известно, что среди беглецов есть гражданин Молдовы. Мужчину, который является представителем гагаузского национального меньшинства, завербовали через скрытый рекрутинговый центр вооруженных сил России. Он действует на территории Гагаузии.

"Россия продолжает использовать уязвимые слои населения и бедные регионы, превращая людей в пушечное мясо", – отмечают в "Атеш".