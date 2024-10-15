"Терпение лопнуло": оккупанты сбежали с позиций, потому что пьяный командир послал их на верную смерть

Двое российских военных записали видео, где сообщили, что обошли заградительные отряды и оставили свои позиции. По их словам, они "не трусы и не дезертиры", но не могли больше терпеть приказы командира.

Солдаты связались с российским изданием Astra и рассказали свою историю. Журналисты предположили, что военные могут быть в украинском плену, но непосредственных доказательств этого нет.

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Почему россияне ушли с позиций

Военнослужащие 132 бригады 109 полка 3 роты Вячеслав Трутнев и Дмитрий Островский не подчинились приказам командира. Они объяснили: руководитель с позывным "Прокоп" приказал выдвигаться на точку через минные поля. Ранее туда уже ходили три группы, ни одна не вернулась и не вышла на связь.

"Прокоп" следил за одной из предыдущих групп с дрона. Когда двое оккупантов – "Босяк" и "Грим" – отказались идти по минному полю, он сбросил на них бомбы, бойцы погибли. Трутнев и Островский знали об этом.

Как они сообщили, последней каплей стало то, что командир и комбат вышли на связь навеселе и велели двигаться дальше. Хотя все знали, что впереди – минное поле.

Оккупанты сбежали и заявили: нашли убежище. "Нас накормили, дали убежище, одели. Надеемся, что нам помогут", – загадочно сообщили они. Где именно находятся – неизвестно.

Возможно, это ростки сопротивления

Первое видео россияне записали еще до того, как оставили позиции, – мол, не знают, что делать с таким командованием. А месяц спустя солдаты фактически дезертировали, хоть и доказывают обратное.

В InformNapalm отметили, что дезертирство – это уже новый уровень неповиновения. "Раньше российские военные могли только снять видео, в котором жаловались на руководство, но послушно шли и умирали. Теперь они уже жалуются и убегают", – пишут там.

Следующим шагом должно стать вооруженное сопротивление командирам. Оккупанты должны осознать, что "агрессивная война, на которую их отправляют, – это не столько способ заработка, сколько билет в один конец". И что им придется долго платить долг перед украинским народом – к тому же не только им, но еще и их детям и внукам.