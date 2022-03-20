Оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где скрывались 400 женщин и детей

Войска оккупантов снова цинично обстреляли место, в котором массово скрывались гражданские люди. 19 марта российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя.

Как сообщили в Мариупольском горсовете, в школе искусств прятались примерно 400 мариупольцев, среди которых женщины, дети и пожилые люди.

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Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, против мариупольцев,

– отметили в Мариупольском горсовете.

Ситуация в Мариуполе критическая

Заметим, что ситуация в Мариуполе критическая. Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что еды в городе осталось на неделю. Российские орки держат Мариуполь в окружении. Оккупанты не пропускают туда гуманитарную помощь.

Оккупанты с особой жестокостью и цинизмом обстреливают жилые кварталы, школы, роддомы и другие места, где скрываются мирные жители. В частности, раньше враг:

полностью уничтожил роддом в центре города, больницу, детское отделение и терапию. Погибли три человека. Среди них был один ребенок – девочка.

нанес авиаудар по драмтеатру Мариуполя. Однако бомбоубежище в здании выдержало атаку, люди живы и начали выходить из укрытия.

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