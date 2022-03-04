Оккупанты сбросили на Харьков одну из самых опасных бомб: к счастью она не взорвалась
Источник:телеграмм Сергея Лещенко
Цинизм и бездушие русских оккупантов не знают никаких границ, враги готовы пробить нравственное дно снова и снова. Харьков чуть не стал жертвой
Российские оккупанты продолжают бомбардировку Харькова. Враг стреляет по городу с помощью авиации и реактивной артиллерии.
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Враг сбросил на мирных жителей фугасную авиабомбу
Оккупанты готовы на самые подлые и позорные поступки. Они скинули на мирных жителей Харькова ФАБ-500.
Это фугасная авиабомба, являющаяся одной из самых мощных на вооружении у врага. Она создана для пробития крепких укрытий и способна уничтожить многоэтажку.
К счастью, бомба не взорвалась, но стала свидетельством отсутствия у русских оккупантов хотя бы капли здравого смысла или жалости даже к мирному населению.
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