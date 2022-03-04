Оккупанты сбросили на Харьков одну из самых опасных бомб: к счастью она не взорвалась

Цинизм и бездушие русских оккупантов не знают никаких границ, враги готовы пробить нравственное дно снова и снова. Харьков чуть не стал жертвой

Российские оккупанты продолжают бомбардировку Харькова. Враг стреляет по городу с помощью авиации и реактивной артиллерии.

Читайте также Мимо – Зеленский о снаряде, который упал у президентской госдачи

Враг сбросил на мирных жителей фугасную авиабомбу

Оккупанты готовы на самые подлые и позорные поступки. Они скинули на мирных жителей Харькова ФАБ-500.

Это фугасная авиабомба, являющаяся одной из самых мощных на вооружении у врага. Она создана для пробития крепких укрытий и способна уничтожить многоэтажку.

К счастью, бомба не взорвалась, но стала свидетельством отсутствия у русских оккупантов хотя бы капли здравого смысла или жалости даже к мирному населению.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!