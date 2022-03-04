Російські окупанти продовжують бомбардування Харкова. Ворог гатить по місту за допомогою авіації та реактивної артилерії.

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Ворог скинув на мирних жителів фугасну авіабомбу

Окупанти готові на найбільш підлі та ганебні вчинки. Вони скинули на мирних жителів Харкова ФАБ-500.

Це фугасна авіабомба, яка є однією з найпотужніших на озброєнні у ворога. Вона створена для пробиття міцних укриттів та здатна знищити багатоповерхівку.

На щастя, бомба не вибухнула, але стала свідченням відсутності в російських окупантів бодай краплини здорового глузду чи жалю навіть до мирного населення.

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