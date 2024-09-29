Оккупанты сбросили взрывчатку на автобусы с гражданскими в Херсоне

Российские военные продолжают цинично "охотиться" за общественным транспортом в Херсоне. В течение дня оккупанты дважды ударили по автобусам в городе.

Об очередных военных преступлениях врага сообщил председатель ОВА Роман Мрочко.

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Общественный транспорт – под прицелом

Так, по словам чиновника, в воскресенье утром россияне сбросили взрывчатку с дрона на автобус КП "Херсонкомунтранссервис", который работал на маршруте.

К счастью, пострадала только маршрутка – у нее повыбивало окна. Люди не травмировались.

Уже днем оккупанты повторно атаковали ударным беспилотником общественный транспорт. На этот раз под удар попала 5-я маршрутка КП "Херсонкомунтранссервис". Опять повезло людям – ни водитель, ни пассажиры не пострадали. В автобусе выбито заднее стекло.

Последствия атаки на Херсон / Фото МВА

К слову, утром Россия осуществила массированную авиационную атаку на Запорожье, использовав по меньшей мере 10 управляемых авиабомб. Есть большие разрушения многоэтажных и частных домов. Среди пострадавших есть дети.