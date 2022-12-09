Оккупанты ударили по больнице в Херсоне: под огнем оказалось детское отделение
Источник:Херсонская ОВА
Российские военные продолжают обстреливать Херсон после того, как ВСУ деоккупировали город. Очередной обстрел Херсона произошел утром 9 декабря.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что утром российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне. Оккупанты попали в здание больницы в Херсоне.
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Оккупанты 68 раз обстреляли Херсонщину
Российские снаряды повредили детское отделение и морг. По словам Янушевича, никто не пострадал.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что за сутки враг 68 раз обстрелял Херсонскую область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО.
По его словам, в Херсоне оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания. В результате обстрелов 8 мирных жителей получили ранения.
Оккупанты обстреливают Херсон: что известно
- Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон и другие населенные пункты правобережья региона. Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что 2 декабря оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры.
- Оккупанты преимущественно обстреливают правобережье с РСЗО "Град", артиллерийских и минометных систем.
- Между обстрелом и прилетом идет очень короткое время, поэтому воздушная тревога не эффективна при ракетных ударах. Когда россияне бьют из РСЗО или артиллерии, то не остается времени, чтобы спрятаться в укрытии.
- Кроме того, оккупанты заминировали правый берег Херсонской области, из-за чего опасно выезжать на обочину.