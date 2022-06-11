Оккупанты в Севастополе закрыли доступ на пляжи: возмущенные люди устраивают протесты

Российские захватчики закрыли жителям временно оккупированного Севастополя доступ на некоторые пляжи. Люди возмущаются и даже устраивают протесты.

Российские кафиры согнали на входы в некоторые пляжи силовиков и неизвестных людей с оружием, которые не пускают людей. Жители Севастополя возмущены – у них буквально отбирают пляжи.

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Кафиры опасаются возможные операции против Черноморского флота

В конце мая захватчики распространили заявление о закрытии для посещения пляжа "Ушакова балка" и ограничения доступа в ночное время в "Хрустальный". Эти объекты перекрыли еще весной – тогда местный гауляйтер Михаил Развожаев утверждал, что все из-за "плохой эпидемиологической ситуации".

Недавно один из местных предпринимателей буквально проломил вход на загороженный пляж. Тогда же Развожаев признал, что запрет на посещение придумали из-за войны войны против Украины.

Оба пляжа расположены на южной стороне Севастопольской бухты. В большинстве своем территория этого объекта является "режимной". Как считают представители Ассоциации реинтеграции Крыма, российские кафиры боятся потенциальных надводных или подводных диверсий против Черноморского флота, поэтому не пускают туда людей.

А недавно они свезли два катера типа "Раптор", которые Вооруженные Силы Украины уничтожили вблизи Змеиного.

Также стоит добавить, что кафиры вчера привезли в Севастополь на плавучем кране в существенно поврежденном виде два катера типа "Раптор", которые были затоплены под ударами Вооруженных Сил Украины у острова Змеиный, и были подняты оккупантами со дна, - говорится в сообщении.