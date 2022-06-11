Оккупанты в Севастополе закрыли доступ на пляжи: возмущенные люди устраивают протесты
Источник:Association of Reintegration of Crimea
Российские захватчики закрыли жителям временно оккупированного Севастополя доступ на некоторые пляжи. Люди возмущаются и даже устраивают протесты.
Российские кафиры согнали на входы в некоторые пляжи силовиков и неизвестных людей с оружием, которые не пускают людей. Жители Севастополя возмущены – у них буквально отбирают пляжи.
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Кафиры опасаются возможные операции против Черноморского флота
В конце мая захватчики распространили заявление о закрытии для посещения пляжа "Ушакова балка" и ограничения доступа в ночное время в "Хрустальный". Эти объекты перекрыли еще весной – тогда местный гауляйтер Михаил Развожаев утверждал, что все из-за "плохой эпидемиологической ситуации".
Недавно один из местных предпринимателей буквально проломил вход на загороженный пляж. Тогда же Развожаев признал, что запрет на посещение придумали из-за войны войны против Украины.
Оба пляжа расположены на южной стороне Севастопольской бухты. В большинстве своем территория этого объекта является "режимной". Как считают представители Ассоциации реинтеграции Крыма, российские кафиры боятся потенциальных надводных или подводных диверсий против Черноморского флота, поэтому не пускают туда людей.
А недавно они свезли два катера типа "Раптор", которые Вооруженные Силы Украины уничтожили вблизи Змеиного.
Также стоит добавить, что кафиры вчера привезли в Севастополь на плавучем кране в существенно поврежденном виде два катера типа "Раптор", которые были затоплены под ударами Вооруженных Сил Украины у острова Змеиный, и были подняты оккупантами со дна, - говорится в сообщении.
В паблике "Доска Позора Чиновников Крыма" рассказывают , что кафиры заблокировали доступ еще к нескольким пляжам. Это – Городской, Мраморный, Васили, Альбатрос, Толстяк, Таврида и базы отдыха "Чайка", "Дельфин" и "Батилиман".
Люди возмутятся, что россияне забрали им доступ к пляжам. Особенно раздражает их ситуация с Ушаковой балкой, ведь это самый популярный пляж в городе. Кафиры убеждают, что все из-за потенциальных диверсий. Но людей это не останавливает – они выходят на протесты .
Местные утверждают, что иногда слышат так называемый "хлопок" (взрывы - 24 канал). Но им важно, чтобы был доступ на пляж.
"При царе этот район отдали беднякам, чтобы здесь отдыхали, при СССР это все сохранилось, при Украине были намерения, но тоже все сохранилось, а пришла "родная гавань" и уходите отсюда", - говорил один из пенсионеров, вышедший на протест.
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