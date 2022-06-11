Російські окупанти зігнали на входи до деяких пляжів силовиків та невідомих людей зі зброєю, які не пускають людей. Мешканці Севастополя обурені – у них буквально відбирають пляжі.
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Окупанти побоюються можливі операції проти Чорноморського флоту
Наприкінці травня загарбники поширили заяву про закриття для відвідування пляжу "Ушакова балка" та обмеження доступу в нічний час до "Криштального". Ці об’єкти перекрили ще навесні – тоді місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв стверджував, що все через "погану епідеміологічну ситуацію".
Нещодавно один з місцевих підприємців буквально проламав вхід на загороджений пляж. Тоді ж Развожаєв визнав, що заборону відвідувати придумали через війну проти України.
Обидва пляжі розташовану на південній стороні Севастопольської бухти. Здебільшого територія цього об’єкту є "режимною". Як вважають представники Асоціації реінтеграції Криму, російські окупанти бояться потенційних надводних чи підводних диверсій проти Чорноморського флоту, тому не пускають туди людей.
А нещодавно вони звезли два катери типу "Раптор", які Збройні Сили України знищили поблизу Зміїного.
Також варто додати що окупанти вчора привезли до Севастополя на плавучому крані в істотно пошкодженому вигляді два катери типу "Раптор" які буди затоплені під ударами Збройних Сил України біля острова Зміїний, та були підняти окупантами зі дна, – йдеться у дописі.
В пабліку "Дошка Ганьби Чиновників Криму" розповідають, що окупанти заблокували доступ ще до кількох пляжів. Це – Міський, Мармуровий, Василі, Альбатрос, Товстун, Таврида та бази відпочинку "Чайка", "Дельфін" і "Батілиман".
Люди обурються, що росіяни забрали їм доступ до пляжів. Особливо дратує їх ситуація з "Ушаковою балкою", адже це найпопулярніший пляж у місті. Окупанти переконують, що все через потенційні диверсії. Але людей це не зупиняє – вони виходять на протести.
Місцеві стверджують, що справді інколи чують так звану "бавовну" (вибухи – 24 канал). Але їм важливо, щоб був доступ на пляжі.
"За царя цей район віддали біднякам, щоб тут відпочивали, при СРСР це все збереглося, при Україні були наміри, але теж все збереглося, а прийшла "рідна гавань" і йдіть звідси", – говорив один із пенсіонерів, який вийшов на протест.
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