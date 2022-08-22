Оккупанты штурмовали Благодатное в Николаевской области, достигли частичного успеха

российские оккупанты штурмовали Благодатное в Николаевской области. К сожалению, враг достиг частичного успеха.

Ситуация на Востоке и Юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 22 августа.

Актуально Больше российских ракет в море, взрывы в оккупированном Донецке: основное за 180 день войны

На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, достигают частичного успеха,

– говорится в сообщении.