Оккупанты штурмовали Благодатное в Николаевской области, достигли частичного успеха
22 августа 2022 , 07:00Читати новину українською
российские оккупанты штурмовали Благодатное в Николаевской области. К сожалению, враг достиг частичного успеха.
Ситуация на Востоке и Юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 22 августа.
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На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, достигают частичного успеха,
– говорится в сообщении.