Оккупанты начали прятать ракеты в руслах рек, – Игнат об изменении тактики россиян по ударам
Российские захватчики изменили тактику применения ракет на этой неделе. Теперь они запускают их небольшими количествами.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, российские оккупанты начали прятать ракеты в руслах рек.
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Оккупанты изменили тактику применения ракет
Как рассказал Игнат, сейчас захватчики применяют ракеты небольшими количествами, запуская над руслами Днестра и Южного Буга, как можно ниже прижимая к земле.
К тому же, враг начал использовать ночные удары ракетами.
В этот раз враг прячет эти ракеты в руслах рек. Использует и реку Днестр, и Южный Буг, чтобы как можно ниже ракета была прижата к земле и таким образом где-то удается обойти средства ПВО, которые могут их потенциально уничтожить,
– отметил Игнат.
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Накануне Юрий Игнат рассказал, что украинская ПВО не может сбивать российские ракеты Х-22, которыми враг ударил 16 февраля по Кременчугу. Ракетам можно противодействовать с помощью ЗРК SAMP/T и Patriot.
По словам Игната, российские Х-22 могут сбивать ЗРК SAMP/T и Patriot, которые обещают Украине Италия и Франция. Представитель командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что для уничтожения таких ракет нужны комплексные методы.