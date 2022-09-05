Оккупанты сами же обнародовали видео сразу после удара украинских защитников.
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На кадрах двое россиян утверждают, что сами они "родились в рубашке", ведь смогли уцелеть. Зато их товарищам уже ничего не поможет – от них остались одни останки.
"Пойдем, им уже ничем не поможешь", – сказал один из оккупантов, указывая на останки побратимов.
Сама позиция врага была полностью разрушена после атаки наших бойцов. ВСУ продолжают успешно ликвидировать пришедшего на украинскую землю врага.
Разбитые позиции врага: смотрите видео
Враг терпит колоссальные потери
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 300 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения россии в Украину удалось уничтожить уже 49 800 путинских солдат.
Потери врага в технике по состоянию на утро 5 сентября
- Танков – 2 068 единиц (+19 за прошедшие сутки);
- боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);
- артиллерийских систем – 1157 единиц (+10);
- РСЗО – 294 единиц;
- средств ПВО – 156 единиц;
- самолетов – 236 единиц;
- вертолетов – 206 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);
- крылатых ракет – 205 единиц (+2);
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3286 единиц (+10);
- специальной техники – 107 единиц (+1).
Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, "Хлопок" зачастил в Луганскую область.
Там отличные результаты для нас, не очень хорошие для российской армии. У них несколько зданий были разрушены, там где-то до 400 человек личного состава врага уничтожили,
– сказал Гайдай.
По его словам, более 100 единиц техники в сумме по разрушениям различных вражеских объектов ВСУ вывели из строя. Они не пригодны для использования.
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