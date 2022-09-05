Окупанти самі ж оприлюднили відео одразу після удару українських захисників.

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На кадрах двоє росіян стверджують, що самі вони "народилися у сорочці", адже змогли вціліти. Натомість їхнім товаришам вже нічого не допоможе – від них залишилися самі лише рештки.

"Ходімо, їм вже нічим не допоможеш", – сказав один з окупантів, вказуючи на рештки побратимів.

Сама позиція ворога була вщент зруйнована після атаки наших бійців. ЗСУ продовжують успішно ліквідовувати ворога, який прийшов на українську землю.

Розбиті позиції ворога: дивіться відео

Ворог зазнає колосальних втрат

Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 300 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вдалося знищити вже 49 800 путінських солдатів

Втрати ворога у техніці станом на ранок 5 вересня

Танків – 2 068 одиниць (+19 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);

артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);

РСЗВ – 294 одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 236 одиниць;

гелікоптерів – 206 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);

крилатих ракет – 205 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);

спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).

Як повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, "Бавовнятко" зачастило на Луганщину.

Там чудові результати для нас, не дуже добрі для російської армії. В них декілька будівель були зруйновані, там десь до 400 людей особового складу ворога знищили,

– сказав Гайдай.

За його словами, понад 100 одиниць техніки в сумі за руйнуваннями різних ворожих об'єктів, ЗСУ вивели з ладу. Вони не придатні далі для використання.

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