Окупанти можуть мати успіх на Сході лише за умови, якщо знімуть частину військ з Херсонського напрямку. Про це 24 каналу сказав Іван Ступак.
Варте уваги Факт, що ми наступаємо, хоч і повільно, а росіяни відступають – це вже перемога, – Ступак
Але вони моментально втратять херсонський фронт – він розвалиться. Розвалиться набагато швидше, ніж якби це було до моменту відтягування військ,
– сказав ексспівробітник СБУ.
Якщо загарбники хочуть пробити нашу оборону на певній ділянці фронту, пояснює Ступак, їм потрібно забрати війська з іншої. Це неминуче призведе до втрати окремих позицій.
Потрібно забезпечити логістику
За словами Ступака, виграє той, хто більше підготовлений. Визначальними є два фактори:
- оперативне перекидання військ, а також – непомітне для ворога;
- забезпечення війська усім необхідним – водою, їжею, медикаментами, боєкомплектом, паливом тощо.
Той, хто перший забезпечить швидке перекидання війська та швидке забезпечення їх усім вищепереліченим – той буде чемпіоном,
– наголосив Ступак.
Росіяни можуть імітувати наступ на окремих ділянках
Припускають, що окупанти можуть спробувати піти на Запоріжжя. "Пішли на Запоріжжя, дійшли до Запоріжжя і взяли Запоріжжя – це три різні історії. Є така військова хитрість – хибні напрями удару, щоб відвернути увагу супротивника. Цього ніхто не скасовував", – сказав Іван Ступак.
Так, росіяни дійсно можуть імітувати наступ на окремих ділянках, наприклад, на Запоріжжі. Мета – змусити ЗСУ забрати свої війська з Херсонського напрямку та кинути на Запоріжжя.
Втрати ворога: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 5 вересня українські воїни знищили 49 800 окупантів. За минулу добу вдалося знищити ще 300 військових держави-агресорки.
- Наші захисники активно знищують не лише особовий склад ворога, а і його техніку. Так, на Півдні Повітряні сили збили ракету і два безпілотники ворога.
- Жителі Нової Каховки знову повідомляють про вибухи. За попередньою інформацією, під атакою опинився міст через ГЕС.
- Українські військові продовжують вражати ефективним застосуванням безпілотників "Байрактар". Їм вдалося знищити 2 тактичні зенітні ракетні комплекси "Тор-М1" окупантів.
- За останню добу морські піхотинці відправили на брухт низку ворожої техніки. Відомо про знищення штурмовика Су-25, 4 танків та складу з боєкомплектом.
- В ОК "Південь" розповіли, що ППО ворога – під вогневим ураженням ЗСУ. Вона не здатна протидіяти ефективно.
Контрнаступ на кількох напрямках, росіяни можуть втратити Херсон, у Криму готуються: дивіться відео