Окупанти можуть мати успіх на Сході лише за умови, якщо знімуть частину військ з Херсонського напрямку. Про це 24 каналу сказав Іван Ступак.

Варте уваги Факт, що ми наступаємо, хоч і повільно, а росіяни відступають – це вже перемога, – Ступак

Але вони моментально втратять херсонський фронт – він розвалиться. Розвалиться набагато швидше, ніж якби це було до моменту відтягування військ,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Якщо загарбники хочуть пробити нашу оборону на певній ділянці фронту, пояснює Ступак, їм потрібно забрати війська з іншої. Це неминуче призведе до втрати окремих позицій.

Потрібно забезпечити логістику

За словами Ступака, виграє той, хто більше підготовлений. Визначальними є два фактори:

оперативне перекидання військ, а також – непомітне для ворога;

забезпечення війська усім необхідним – водою, їжею, медикаментами, боєкомплектом, паливом тощо.

Той, хто перший забезпечить швидке перекидання війська та швидке забезпечення їх усім вищепереліченим – той буде чемпіоном,

– наголосив Ступак.

Росіяни можуть імітувати наступ на окремих ділянках

Припускають, що окупанти можуть спробувати піти на Запоріжжя. "Пішли на Запоріжжя, дійшли до Запоріжжя і взяли Запоріжжя – це три різні історії. Є така військова хитрість – хибні напрями удару, щоб відвернути увагу супротивника. Цього ніхто не скасовував", – сказав Іван Ступак.

Так, росіяни дійсно можуть імітувати наступ на окремих ділянках, наприклад, на Запоріжжі. Мета – змусити ЗСУ забрати свої війська з Херсонського напрямку та кинути на Запоріжжя.

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