Оккупанты могут иметь успех на Востоке только при условии, что снимут часть войск с Херсонского направления. Об этом 24 каналу сказал Иван Ступак.

Достойно внимания Факт, что мы наступаем, хоть и медленно, а россияне отступают – это уже победа, – Ступак

Но они моментально потеряют херсонский фронт – он рухнет. Развалится гораздо быстрее, чем если бы это было к моменту оттягивания войск,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Если захватчики хотят пробить нашу оборону на определенном участке фронта, объясняет Ступак, им нужно забрать войска из другого. Это неизбежно приведет к потере отдельных позиций.

Нужно обеспечить логистику

По словам Ступака, выигрывает тот, кто больше подготовлен. Определяющими являются два фактора:

оперативная переброска войск, а также – незаметная для врага;

обеспечение войска всем необходимым – водой, пищей, медикаментами, боекомплектом, топливом и т.д.

Тот, кто первый обеспечит быстрый переброс войск и быстрое обеспечение их всем вышеперечисленным – тот будет чемпионом,

– подчеркнул Ступак.

Россияне могут имитировать наступление на отдельных участках

Предполагают, что оккупанты могут попытаться пойти на Запорожье. "Пошли на Запорожье, дошли до Запорожья и взяли Запорожье – это три разных истории. Есть такая военная хитрость – ложные направления удара, чтобы отвлечь внимание противника. Этого никто не отменял", – сказал Иван Ступак.

Да, россияне действительно могут имитировать наступление на отдельных участках, например, на Запорожье. Цель – заставить ВСУ забрать свои войска из Херсонского направления и бросить в Запорожье.

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