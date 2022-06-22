Оккупанты снова били по Сумщине: есть жертва, на мине взорвались полицейские

Российские оккупанты 22 июня в течение всего дня били по Сумщине. Вражеские обстрелы повредили водонапорную башню, ферму и интернат.

Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. В результате вражеских обстрелов, к сожалению, были погибшие и раненые.

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Оккупанты снова били по Сумщине

Живицкий рассказал, что в течение дня россияне обстреливали Сумщину из разных видов оружия. В общей сложности зафиксировали более 80 прилетов из артиллерии.

Приблизительно в 9:00 россияне со своей стороны открыли огонь из автоматов в сторону территории Юнаковской общины. В то же время, с 9:00 до 10:00 был обстрел Белопольского общества. Захватчики били по селам Старые Вирки и Атинское. Оккупанты в очередной раз повредили:

помещение Атинского психоневрологического интерната,

местную ферму,

водонапорную башню,

сельскохозяйственной техники.

В результате обстрела получили ранения 2 животных, однако среди людей, к счастью, никто не пострадал.

В полдень враг из минометов обстрелял Глуховскую общину. В 14:30 на Великописаревское общество с беспилотника россияне сбросили взрывное устройство. Сразу за этим открыли минометный огонь. Погиб человек,

– добавил Живицкий.

Приблизительно в 15:00 оккупанты открыли огонь из минометов и автоматического оружия по Хотинской общине. Через полтора часа там начался вражеский обстрел из реактивной артиллерии.

После 17:00 захватчики открыли огонь из реактивной артиллерии по территории Шалыгинского общества. Там зафиксировано 30 прилетов. Однако, к счастью, жертв и разрушений нет.

Через час вражеский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию Глуховской общины. Этот инцидент также прошел без пострадавших.

Однако почти в 21:00 на территории Ахтырского района на вражеской мини взорвался автомобиль полицейских, патрулирующих территорию. Двое правоохранителей получили ранения.

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