Оккупанты снова обстреляли Ахтырку, снаряды попали в жилмассив

26 февраля 2022 , 17:56
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Источник:

телеграмм Андрея Цаплиенко

Оккупанты снова совершили обстрел Ахтырки. Враг целит не только в инфраструктурные объекты, но и жилые массивы.

Российские оккупанты продолжают обстрел украинских городов. Во многих городах объявлена ​​воздушная тревога, гражданских просят не покидать укрытие без соответствующего сигнала.

Кстати Появились первые видео с последствиями обстрелов в Сумах

Обстрел Ахтырки, попадание в жилмассив

Мэр Ахтырки Павел Кузьменко сообщил, что российская артиллерия произвела обстрел города. Снаряды попали в жилмассив.

Произошли обстрелы города Ахтырка. Снаряды попали в жилой массив на Дачном,
– сказал он.

Ранее Кузьменко сообщал, что Ахтырка не сдастся, хотя враг мощно обстреливает город.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська