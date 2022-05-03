Так, около 12 часов 3 мая враг открыл огонь из минометов по территории Глуховской общины. Информация о пострадавших и разрушениях пока не предоставлена.

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Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что подробности предоставит позже.

Сумщина готовилась к провокациям врага

1 мая в Генштабе ВСУ предупредили, что Россия снова может начать обстреливать сумскую область. На Северском направлении враг уже обстреливал позиции ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка. Уже на следующий день над регионом был замечен вражеский разведывательный беспилотник. Его маршрут пролегал вдоль границы России с Украиной.

Тогда же Дмитрий Живицкий призвал жителей Сумщины проявить бдительность и осторожность и переходить в укрытие во время предупреждения об угрозе.

Обратите внимание! Из-за риска интенсивных обстрелов жителям Сумской и Черниговской областей запретили приближаться к границе ближе чем на 1 километр днем и на 20 километров ночью.

Провокации россиян в Сумской области: что известно

Несмотря на то, что россияне покинули Сумскую область, периодически они устраивают провокации на приграничных территориях, обстреливая близлежащие районы.

Так, 29 апреля на участке пограничников "Юнаковка" вражеский военный вертолет обстрелял наши территории неуправляемыми ракетами.

Ранее в тот же день оккупанты выпустили на Сумщину более 30 мин. Обстрел производили из российского села Городище.

27 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал о 50 "прилетах".

26 апреля россияне обстреляли Эсманскую общину минометами.

25 апреля под удар попала Белопольская община.

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