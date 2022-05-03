Так, около 12 часов 3 мая враг открыл огонь из минометов по территории Глуховской общины. Информация о пострадавших и разрушениях пока не предоставлена.

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Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что подробности предоставит позже.

Сумщина готовилась к провокациям врага

1 мая в Генштабе ВСУ предупредили, что Россия снова может начать обстреливать сумскую область. На Северском направлении враг уже обстреливал позиции ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка. Уже на следующий день над регионом был замечен вражеский разведывательный беспилотник. Его маршрут пролегал вдоль границы России с Украиной.

Тогда же Дмитрий Живицкий призвал жителей Сумщины проявить бдительность и осторожность и переходить в укрытие во время предупреждения об угрозе.

Провокации россиян в Сумской области: что известно

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