Так, около 12 часов 3 мая враг открыл огонь из минометов по территории Глуховской общины. Информация о пострадавших и разрушениях пока не предоставлена.
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Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что подробности предоставит позже.
Сумщина готовилась к провокациям врага
1 мая в Генштабе ВСУ предупредили, что Россия снова может начать обстреливать сумскую область. На Северском направлении враг уже обстреливал позиции ВСУ в районе населенного пункта Сеньковка. Уже на следующий день над регионом был замечен вражеский разведывательный беспилотник. Его маршрут пролегал вдоль границы России с Украиной.
Тогда же Дмитрий Живицкий призвал жителей Сумщины проявить бдительность и осторожность и переходить в укрытие во время предупреждения об угрозе.
Провокации россиян в Сумской области: что известно
- Несмотря на то, что россияне покинули Сумскую область, периодически они устраивают провокации на приграничных территориях, обстреливая близлежащие районы.
- Так, 29 апреля на участке пограничников "Юнаковка" вражеский военный вертолет обстрелял наши территории неуправляемыми ракетами.
- Ранее в тот же день оккупанты выпустили на Сумщину более 30 мин. Обстрел производили из российского села Городище.
- 27 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал о 50 "прилетах".
- 26 апреля россияне обстреляли Эсманскую общину минометами.
- 25 апреля под удар попала Белопольская община.
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