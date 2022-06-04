Оккупанты снова обстреляли пограничные районы Сумщины: сбросили 2 взрывчатки

Атаки на приграничные районы Сумской области продолжаются. Для своих приступов россияне применяют разные виды оружия.

Россияне делают все возможное, чтобы держать в напряжении ситуацию на Севере Украины. Враг не собирается возобновлять наступательные действия, но практически не прекращает обстрелы приграничных районов.

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Очередной обстрел Сумщины

Как сообщают пограничники, после обеда самолет российских кафиров залетел на территорию Украины от российского села Николаевка и выпустил 6 ракет по приграничью Сумской области.

За три часа до этого россияне с помощью беспилотника сбросили в Великописаревском районе два взрывных устройства. Также известно о том, что по Шосткинскому району оккупанты ударили 8 минами, еще 19 мин они запустили по Новгород-Северскому району Черниговской области.

Как сообщил глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий, этими обстрелами россияне повредили жилые дома, по предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Есть много выбитых окон, разрушены сельские дороги. На Ахтырский район с беспилотников сбросили две самодельные бомбы. К счастью, тоже без жертв и пострадавших,

– рассказал он.

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Николаевщина снова оказалась под огнем российских кафиров. Российские боеприпасы уже унесли жизни 3 человек , за жизнь еще 4 пострадавших борются врачи.

В Донецкой области наши герои дают ожесточенный отпор врагу. Оккупанты, несмотря на сосредоточение больших сил, не могут продвинуться, поэтому разрушают мирные города со всего возможного оружия. После попыток россиян захватить Лиман город превратился в руину – враг нанес большие повреждения частным домам и гражданской инфраструктуре.

СБУ удалось ликвидировать канал вражеской агентуры в Украине. Трое жителей Киевской области при поддержке кураторов из России решили помогать россиянам обходить санкции. Они конвертировали деньги из запретных российских систем, все операции злоумышленники совершали в собственном пункте обмена валют. Расследование продолжается, организатору "схемы" уже объявили подозрение.

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