Оккупанты снова обстреляли Северодонецк и Рубежное: горят квартиры, частные дома и АЗС

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Северодонецк и Рубежное. В результате начались пожары в квартирах, общежитии, частных домах и на АЗС.

Сейчас там работают спасатели. Они пытаются потушить пламя.

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Из-за вражеских обстрелов произошел ряд пожаров

В ГСЧС рассказали, что российские захватчики продолжают обстреливать мирные города Луганщины.

Под вечер оккупанты вновь обстреляли города Северодонецк и Рубежное, из-за чего горели квартиры, общежитие, частные жилые дома и автозаправочная станция. Но врагу не сломать Луганщину!

– говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать пожары и помогать мирному населению.

Смотрите фото, как спасатели тушат пожары в Северодонецке и Рубежном / Фото ГСЧС

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