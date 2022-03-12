Оккупанты снова обстреляли Северодонецк и Рубежное: горят квартиры, частные дома и АЗС
Источник:ГСЧС
Российские захватчики в очередной раз обстреляли Северодонецк и Рубежное. В результате начались пожары в квартирах, общежитии, частных домах и на АЗС.
Сейчас там работают спасатели. Они пытаются потушить пламя.
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Из-за вражеских обстрелов произошел ряд пожаров
В ГСЧС рассказали, что российские захватчики продолжают обстреливать мирные города Луганщины.
Под вечер оккупанты вновь обстреляли города Северодонецк и Рубежное, из-за чего горели квартиры, общежитие, частные жилые дома и автозаправочная станция. Но врагу не сломать Луганщину!
– говорится в сообщении.
Сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать пожары и помогать мирному населению.
Смотрите фото, как спасатели тушат пожары в Северодонецке и Рубежном / Фото ГСЧС
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