Оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС, которую отремонтировали специалисты Укрэнерго

Сотрудники Укрэнерго 13 марта отремонтировали линию энергопитания Чернобыльской АЭС. Однако россияне 14 марта снова повредили ее.

Аварийные бригады вынуждены ехать в опасную зону и ликвидировать последствия преступных действий рашистов. Об этом сообщили в 12:24.

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"В 19:07 13 марта линию поставили под напряжение и начали возобновление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию", – рассказали в Укрэнерго.

В Энергоатоме подчеркнули, что надежное электропитание ЧАЭС является критическим для ядерной безопасности.

Мир должен помочь

Вице-премьер Ирина Верещук 13 марта обратилась к международным партнерам Украины. Речь идет об ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, Еврокомиссии и других.

Вы должны защитить ядерные объекты. Сейчас крайне важно заставить российского оккупанта покинуть украинские АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов ядерной энергетики,

– заявила Ирина Верещук.