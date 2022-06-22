Оккупанты снова пытались нанести удар по Одесской области: ракету сбила ПВО

Российские войска 22 июня в очередной раз пытались нанести ракетный удар по Одесской области. Однако системы противовоздушной обороны смогли сбить ракету в небе.

Поэтому никто не пострадал в результате атаки. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в своем обращении.

Днем ранее Оккупанты снова обстреливали Харьков

Враг нанес удары по другим областям

Глава областной администрации отметил, что в этот день россияне выпускали ракеты и по другим регионам. Также атаковали Николаевскую, Донецкую, Луганскую и Харьковскую области.

Пострадало много людей. Разрушено много объектов инфраструктуры. Враг пытается уничтожить нас, нашу государственность и нашу культуру,

– сказал Марченко.

Он добавил, что такие ракетные удары каждый день напоминают нам, за что мы боремся и какая у этого цена.

Обращение главы Одесской ОВА Максим Марченко : смотрите видео

Что известно об обстреле Николаева 22 июня

В этот день россияне выпустили на город сразу 7 ракет. Первые сообщения о взрывах в городе появились в 11:14. Через минуту после этого в регионе объявили воздушную тревогу, длившуюся дольше часа.

Впоследствии городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в результате удара возник масштабный пожар, а город окутал дым. Ракеты попали в территорию двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы. "Весь город в черном дыму. Должно догореть, потому что погасить это невозможно", – рассказал Александр Сенкевич.

Также местные СМИ сообщали о гибели одного человека. К счастью, это не подтвердилось.

Часто запускают ракеты с моря

По состоянию на 22 июня в Черном море находятся 5 судов, заряженных 44 крылатыми ракетами. Речь идет о 4 надводных кораблях и одной субмарине.

Это представляет наибольшую опасность именно жителям южной части Украины, поскольку у них меньше времени, чтобы дойти до укрытия во время воздушной тревоги. Однако оттуда запуски производятся по всем точкам страны.

Кроме этого, в акватории находятся 3 больших десантных корабля. Однако высадку на берег они не могли сделать даже если бы возникло такое желание. Это обусловлено штормовой погодой, которая может помешать этому.

К теме – что известно об увеличении группировки кораблей России: смотрите видео