Завдяки хорошій роботі зенітних підрозділів ЗСУ ніхто не постраждав внаслідок атаки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у своєму зверненні.

Днем раніше Окупанти знову обстрілювали Харків

Ворог завдав ударів по інших областях

Голова обласної адміністрації зауважив, що в цей день росіяни випускали ракети й по інших регіонах. Також атакували Миколаївську, Донецьку, Луганську та Харківську області.

Постраждало багато людей. Зруйновано багато об'єктів інфраструктури. Ворог намагається знищити нас, нашу державність і нашу культуру,

– сказав Марченко.

Він додав, що такі ракетні удари щодня нагадують нам, за що ми боремося та яка в цього ціна.

Звернення глави Одеської ОВА Максим Марченка: дивіться відео

Що відомо про обстріл Миколаєва 22 червня

У цей день росіяни випустили на місто одразу 7 ракет. Перші повідомлення про вибухи в місті з'явилися об 11:14. За хвилину після цього в регіоні оголосили повітряну тривогу, яка тривала понад годину.

Згодом міський голова Олександр Сєнкевич розповів, що внаслідок удару виникла масштабна пожежа, а місто огорнув дим. Ракети влучили в територію двох підприємств, де зберігалися паливно-мастильні матеріали. "Все місто в чорному диму. Повинно догоріти, бо загасити це неможливо", – розповів Олександр Сєнкевич

Також місцеві ЗМІ повідомляли про загибель однієї людини. На щастя, це не підтвердилося.

Часто запускають ракети з моря

Станом на 22 червня в Чорному морі перебувають 5 суден, які заряджені 44 крилатими ракетами. Мовиться про 4 надводних кораблі та одну субмарину.

Це становить найбільшу небезпеку саме жителям південної частини України, оскільки в них найменше часу, щоб дійти до укриття під час повітряної тривоги. Проте звідти запуски роблять по всіх точках країни.

Окрім цього, в акваторії перебувають 3 великих десантних кораблі. Однак висадку на берег вони не могли зробити навіть, якби виникло таке бажання. Це зумовлено штормовою погодою, яка може цьому завадити.

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