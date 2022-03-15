Оккупанты снова выпустили пакет "Градов" по Авдеевскому коксохимическому заводу

Вражеские войска продолжают обстреливать Донетчину. В частности, враги выпустили пакет "Градов" по Авдеевскому коксохимическому заводу.

Оккупанты в очередной раз обстреляли коксохимический завод в Донецкой области. Об этом рассказали в Офисе Президента, передает 24 канал.

Читайте также Враг продолжает наступление возле Волновахи: уже известна цель

Вражеские войска продолжают обстреливать Донетчину

Не останавливаются обстрелы и в Донецкой области. Враги за последние сутки атаковали Авдеевку, Марьинку и Торецк.

Оккупанты в очередной раз выпустили пакет "Градов" по Авдеевскому коксохимическому заводу. Они это уже делали 13 марта. Тогда пять снарядов попали на территорию предприятия.

Также обстреливают Марьинку, Новомихайловку и Степное. В этих населенных пунктах в результате враждебных действий отсутствует электроснабжение.

Активизировалась вражеская авиация и в Торецке. Но пока информации о жертвах или пострадавших нет.

Результаты обстрелов Харькова 14 марта – смотрите видео: