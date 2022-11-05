Следует отметить, что о покушении 5 ноября сообщили в так называемом "МВД" псевдореспублики в Донецкой области. Раненым оказался коллаборант Александр Никулин.

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Оккупанты заявили о якобы покушении на их "судью"

В квазиминистерстве сообщили, что якобы на их "судью" покушались. Но не стоит забывать, что Россия может сама ликвидировать коллаборантов, когда те оказались ненужными.

Потерпевший получил огнестрельные ранения. Он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь,

– написали враги.

Российские захватчики в традиционной для них манере добавили, что якобы подозреваемых в покушении на убийство они разыскивают, однако их еще не установили.



Предатель Никулин перешел на сторону оккупантов и изменил Украине / Скриншот с сайта оккупированного Донецкого университета

Так называемый "судья" выносил смертный приговор иностранцам

Следует вспомнить, что так называемый "судья" в июне 2022 года вынес смертный приговор трем иностранным гражданам. Речь идет о:

британских гражданах Шоне Пиннере и Эйдене Аслине;

а также гражданине Марокко – Саадуне Брагиме.

Известно, что эти иностранцы сражались на стороне Украины. Россия взяла их в плен. Несмотря на это, Никулин не имел права приговаривать их к смертной казни.

Ведь так называемый "приговор" псевдосуда квазиреспублики на Донбассе нарушил нормы международного законодательства, а именно требования дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

СБУ уже взялось за дело "судьи"

Из-за так называемого решения "судьи" Александра Никулина в отношении иностранцев в июле 2022 года следователи СБУ:

подготовили доказательную базу;

а также сообщили о подозрении "судьи" так называемой "Апелляционной палаты верховного суда" псевдореспублики.

Именно он вопреки требованиям международного права приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах ВСУ,

– сообщили в СБУ.

Наша служба безопасности объяснила, что псевдосуд в Донецкой области:

нарушил иммунитет комбатантов – то есть право лиц, входящих в состав вооруженных сил стороны конфликта, принимать непосредственное участие в военных действиях;

лишил их права на беспристрастное и нормальное судопроизводство.

СБУ подозревает Александра Никулина в нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц. Ему светит от 10 – 15 лет заключение или пожизненное.

Следует вспомнить, что 10 иностранных граждан удалось вернуть домой во время большого обмена в сентябре 2022 года.

Что известно об Александре Никулине

Согласно данным движения ЧЕСТНО, предатель Александ Никулин в 2002 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого, где получил образование магистра права.

По специальности работал 28 лет, стажа – 37 лет.

До 2015 года являлся судьей Донецкого апелляционного административного суда. Впоследствии Верховная Рада освободила его от должности, однако оставила пожизненное денежное содержание как судьи в отставке.

То есть так называемый "судья" таки получал деньги от Украины, работая на врага. Это подтверждал ответ Пенсионного фонда на запрос адвоката Ростислава Кравца по состоянию на июнь 2022 года.

Также судья с 2015 года работает "преподавателем арбитражного процесса" в "Донецком национальном университете", созданном оккупантами.

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