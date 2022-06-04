Оккупанты сосредотачивают резервы на Слобожанщине: хотят наступать на Изюм и Славянск

Российских убийц вытесняли из Украины в отдельных направлениях Харьковской области. Тем не менее, они продолжают взимать резервы и готовить новые наступления.

Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Враг должен активизировать наступательные действия в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.

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"На Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижение подразделений Сил обороны. Идет систематическое огневое влияние на позиции наших войск", – рассказали в Генштабе.

Опасно находиться на улицах

В Харьковской области продолжаются бои. Оккупанты обстреливают населенные пункты региона. Вооруженным Силам Украины удается отбивать все атаки.

Глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов рассказал, что в течение суток россияне атаковали Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. Также нанесли ракетный удар по Харьковскому району. Хоть поврежден ряд домов, но, к счастью. Пострадавших нет.

"У нас по области неспокойно. И то ощущение, что в городе Харьков относительно спокойно, – это ложное чувство, и на улице находиться опасно", – заявил Олег Синегубов.

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Атакуют позиции обороны

Захватчики с вертолетов атаковали позиции украинских защитников в населенных пунктах Слатино и Дементиевка. Они использовали вертолеты Ми-8.

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