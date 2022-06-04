Оккупанты сосредотачивают резервы на Слобожанщине: хотят наступать на Изюм и Славянск
Источник:Генштаб ВСУ
Российских убийц вытесняли из Украины в отдельных направлениях Харьковской области. Тем не менее, они продолжают взимать резервы и готовить новые наступления.
Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Враг должен активизировать наступательные действия в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.
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"На Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижение подразделений Сил обороны. Идет систематическое огневое влияние на позиции наших войск", – рассказали в Генштабе.
Опасно находиться на улицах
В Харьковской области продолжаются бои. Оккупанты обстреливают населенные пункты региона. Вооруженным Силам Украины удается отбивать все атаки.
Глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов рассказал, что в течение суток россияне атаковали Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. Также нанесли ракетный удар по Харьковскому району. Хоть поврежден ряд домов, но, к счастью. Пострадавших нет.
"У нас по области неспокойно. И то ощущение, что в городе Харьков относительно спокойно, – это ложное чувство, и на улице находиться опасно", – заявил Олег Синегубов.
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Атакуют позиции обороны
Захватчики с вертолетов атаковали позиции украинских защитников в населенных пунктах Слатино и Дементиевка. Они использовали вертолеты Ми-8.
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Ситуация на фронте: последние новости
- Россияне 101-й день полномасштабно атакуют Украину.
- Убийцы обстреляли Старикову и Екатериновку Сумской области и Каменскую Слободу Черниговской области.
- В Донецкой области захватчики пытаются отрезать логистическое обеспечение от украинских защитников и защитниц. Также продолжаются боевые действия за город Северодонецк.
- Также кафиры 4 раза ударили ракетами "Точка-У" по районам городов Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, от ракетно-авиационных ударов пострадал Славянск и Соледарь.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне из реактивных систем залпового огня били по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Роща.
- Враги продолжают блокировать судоходство для граждан в северо-западной части Черного моря.