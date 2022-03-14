Оккупанты совершили атаку на Чернигов: враг нанес несколько авиаударов

Враг продолжает попытки наступления на севере Украины. Храбрые воины ВСУ блокируют наземное передвижение оккупантов, поэтому они решили издалека обстреливать мирные города.

Как сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, ситуация на направлении остается без изменений. Враг продолжает обстрелы мирных городов, но в боях с ВСУ несет потери и не может продвинуться дальше.

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Удар по Чернигову

Российские оккупанты сегодня ночью нанесли удар по Чернигову. Враг использовал авиацию. Информации о пострадавших пока нет.

Не оставляют они нас в покое, но это не надолго. Наши Вооруженные Силы работают эффективно, наносят мощные удары вражеской технике по всей территории области,

– написал Чаус.

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