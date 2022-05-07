Об этом сообщил глава города Александр Гончаренко на своей странице в социальных сетях. В то же время, он обнародовал фотографии с места происшествия, на которых видны масштабные разрушения после обстрела.

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Очередной ночной авиаракетный обстрел Краматорска. Ранена женщина и мужчина,

– отметил городской голова.

Александр Гончаренко также рассказал, что российские оккупанты повредили:

свыше 15 построек;

многоквартирный дом;

заведение культуры;

магазин;

инфраструктура.

Оккупанты совершили авианалет на Краматорск / Фото из фейсбука Александра Гончаренко

Ракетный удар по Константиновке

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали о том, что утром 7 мая россияне нанесли ракетный удар по городу Константиновка в Краматорском районе Донецкой области.

Это привело к пожару на территории корпуса №1 Константиновского профессионального строительного лицея. Возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. Под завалами найдено девять пострадавших и двое погибших,

– рассказали спасатели.

В настоящее время сотрудники ГСЧС проводят работы по ликвидации последствий циничного обстрела захватчиков.

Ситуация в Краматорске: что известно

В Донецкой области задержали жительницу Краматорска. Женщина корректировала огонь для оккупантов и сдавала врагам позиции ВСУ. Она общалась с россиянами через мессенджеры.

Российские войска 19 апреля обстреляли Краматорск ракетами. В результате этого удара погиб мужчина. Еще три человека получили ранения.

Ужасной трагедией стал ракетный обстрел вокзала города 8 апреля. Люди тогда ждали эвакуации. Жертвами военного преступления россиян стали около 50 человек, пострадало более сотни человек. Многие были в очень тяжелом состоянии.

Обратите внимание! По состоянию на конец апреля в Краматорске оставалось 40 – 50 тысяч местных жителей. Мэр города призвал эвакуироваться. Он отметил, что эти люди не выезжали и в 2014 году, опасаясь покидать свои дома, 60 – 70% из тех, кто решил остаться – пожилые.

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