Про це повідомив очільник міста Олександр Гончаренко на своїй сторінці у соціальних мережах. Водночас він оприлюднив світлини з місця події, на яких видно масштабні руйнування після обстрілу.

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Черговий нічний авіаракетний обстріл Краматорська. Поранено жінку та чоловіка,

– зазначив міський голова.

Олександр Гончаренко також розповів, що російські окупанти пошкодили:

понад 15 будівель;

багатоквартирний будинок;

заклад культури;

магазин;

інфраструктура.

Окупанти здійснили авіаналіт на Краматорськ / Фото з фейсбуку Олександра Гончаренка

Ракетний удар по Костянтинівці

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували про те, що вранці 7 травня росіяни завдали ракетного удару по місту Костянтинівка, що у Краматорському районі Донецької області.

Це призвело до пожежі на території корпусу №1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею. Загоряння було ліквідовано на площі 50 метрів квадратних. Під завалами знайдено дев'ятьох постраждалих і двох загиблих,

– розповіли рятувальники.

Наразі співробітники ДСНС проводять роботи з ліквідації наслідків цинічного обстрілу загарбників.

Ситуація у Краматорську: що відомо

На Донеччині затримали мешканку Краматорська. Жінка коригувала вогонь для окупантів і здавала ворогам позиції ЗСУ. Вона спілкувалась з росіянами через месенджери.

Російські війська 19 квітня обстріляли Краматорськ ракетами. Внаслідок цього удару загинув чоловік. Ще троє людей зазнали поранень.

Жахливою трагедію став ракетний обстріл вокзалу міста 8 квітня. Люди тоді саме чекали на евакуацію. Жертвами воєнного злочину росіян стали близько 50 людей, постраждала понад сотня осіб. Багато з них були у дуже важкому стані.

Зверніть увагу! Станом на кінець квітня у Краматорську залишалось 40 – 50 тисяч місцевих жителів. Мер міста закликав евакуюватись. Він зазначив, що ці люди не виїжджали і в 2014 році, побоюючись залишати свої будинки, 60 – 70% з тих, хто вирішив залишитись, – літні особи.

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