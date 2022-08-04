Генштаб ВСУ должен понять, где блеф, – военный аналитик о тактике россии относительно наступления

оккупанты пытаются создать иллюзию штурма сразу на нескольких направлениях. Поэтому Генштаб ВСУ должен разобраться в тактике россиян, чтобы понять, где захватчики блефуют, а где действительно планируют наступление.

Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик Игаль Левин. Он считает, что не стоит торопиться с выводами, что россияне хотят наступать одновременно и повсюду.

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Он отметил, что согласно военному искусству, если вы планируете главное наступление, это не значит, что в других направлениях не нужно ничего делать

По его словам, в таком случае надо, что и делают оккупанты, сковывать силы врага, пытаться обмануть противника, создавая иллюзии, что наступления будут и на других направлениях.

Аналитик объяснил, что война – это постоянное искусство обмана, ведь вы должны постоянно переиграть, обмануть и "перескакать" врага.

Левин говорит, что вполне логично, если русские военные хотят создать иллюзию наступления на нескольких направлениях:

что они будут наступать на Харьков,

что беларусь присоединится к войне,

что будет наступление на северных направлениях,

что они пытаются выйти на границы Донецкой области

что они пытаются наступать вдоль реки Днепр в сторону Запорожья

и еще могут заявить о каком-нибудь десанте в Одессе.

"И не надо быть военным экспертом, чтобы понимать, что сил на это все у них нет совсем. А это говорит о том, что где-то будет основное усилие, но они будут создавать давление и на других направлениях. Например, пытаться наступать на Харьков или Бахмут", – считает эксперт.

Он подчеркнул, что никто не может знать точно, действительно ли россияне сковывают ВСУ по некоторым направлениям, будет ли там реальное наступление. И здесь основное в войне – угадать.

Когда Генштабу ВСУ поступает информация, он разбирает и реагирует на нее. И он должен все разобрать и понять, где блеф и обман, а где будет реальные тяжелые боевые действия. Поэтому главное – понять, где именно будет удар,

– заявил Левин.

Какова ситуация по основным направлениям: данные по состоянию на 4 августа

Оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области. Для этого российские захватчики пытаются наступать и штурмовать наши позиции, говорится в утренней сводке Генштаба от 4 августа.

Если говорить о Славянском направлении, то враг там продолжает обстреливать все вокруг. Не обошлось там и без попыток продвижения войска оккупантов. Они хотели пойти в направлении Долгенького – Богородичного, но врагу не только дали достойный отпор, но и заставили его отойти.

Что касается Краматорского направления, то здесь тоже были вражеские обстрелы. Наступательное сражение произошло в направлении Яремовка – Долина. Но и там у врага не было шансов на успех, так что ему пришлось отойти.

Из ствольной и реактивной артиллерии враг бил на Бахмутском направлении. Попытались захватчики улучшить свое тактическое положение. Речь идет о направлениях Стряповка – Соледар, Доломитное – Травневое, Видродження – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Но ни на одном из них достичь желаемого результата оккупантам не удалось.

Кроме того, штурмовые действия оккупанты совершали в направлениях Лозовое – Пески и Веселое – Пески. Там тоже все без результата, так что пришлось отступать.

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