Об этом рассказал во время общенационального марафона в телеэфире глава Херсонского областного совета Александр Самойленко. По его словам, мародерством россияне начали заниматься с первого дня, как зашли в Украину.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

ТРЦ "Фабрика" в Херсоне – полностью разграблен оккупантами

Российским оккупантам разрешили заниматься мародерством – "перейти на самообеспечение" (об этом сообщила украинская разведка 12 марта). Ведь поставки из России до них дойти не могут – наши ВСУ их перекрывают.

Однако, как засвидетельствовал председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко, мародерством россияне занимаются едва ли не с первого дня своего пребывания в Украине.

Они клянчили еду по домам. Там, где они не давали, они пытались украсть. Сразу показали свое лицо во всей "красе",

– рассказал Самойленко.

Он напомнил, что на территории города Херсона расположен крупнейший на Юге Украины торговый центр.

Он был украшением города, 80 тысяч квадратных метров... Они (оккупанты, – 24 канал) его сожгли и разворовали,

– сказал председатель облсовета.

"Может быть, у России не хватает этого всего (телевизоров, телефонов и так далее). Но уверен, что никому из них оно не принесет ни счастья, ни достатка", – подытожил он.

Напомним, в Харькове ночью 10 марта после мощных обстрелов россиян загорелся ТРЦ Nikolsky. Всего в городе, по словам мэра Игоря Терехова, разрушены уже более 400 многоэтажек.