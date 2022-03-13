Про це розповів під час загальнонаціонального марафону у телеефірі голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. За його ж словами, мародерством росіяни почали займатися з першого дня, як зайшли до України.

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Російським окупантам дозволили займатися мародерством – "перейти на самозабезпечення" (про це повідомила українська розвідка 12 березня). Адже поставки з Росії до них дійти не можуть – наші ЗСУ їх перекривають.

А проте, як засвідчив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, мародерством росіяни займаються чи не з першого дня свого перебування в Україні.

Вони клянчили їжу по домах. Там, де не давали, вони намагалися вкрасти. Зразу показали своє обличчя у всій "красі",

– розповів Самойленко.

Він нагадав, що на території міста Херсон розташований найбільший на Півдні України торгівельний центр.

Він був окрасою міста, 80 тисяч квадратних метрів... Вони (окупанти, – 24 канал) його спалили й розікрали,

– сказав голова облради.

"Може, у Росії не вистачає цього всього (телевізорів, телефонів тощо). Але впевнений, що нікому з них воно не принесе ні щастя, ні статку", – підсумував він.

Нагадаємо, у Харкові вночі 10 березня після потужних обстрілів росіян загорівся ТРЦ Nikolsky. Загалом у місті, за словами міського голови Ігоря Терехова, зруйновані вже понад 400 багатоповерхівок.

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