Оккупанты ставят местом смерти военных Белгород, а не Украину, – ГУР

Каждый день десятки и сотни оккупантов гибнут на войне против Украины. Однако значительное количество из них в документах местом смерти указывают российский город Белгород.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупанта с матерью, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны. Захватчик жалуется на командование и обеспечение.

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Оккупанты ушли в запой, а командованию все безралично

Оккупант с фронта рассказывает матери, что его и ему подобных превратили в пушечное мясо, поскольку у контрактников есть телефоны, интернет и карты, а у них этого нет, потому что их просто бросили.

Мать предлагала оккупанту обратиться к кому-нибудь из высшего командования, но вот беда – командование ушло в запой. Буквально. Оккупант говорит, что командир полка с другими членами командования просто пьет где-нибудь в селе.

В ответ на услышанную мать оккупанта говорит, чтобы он и другие захватчики "навели порядок" с командованием, но тот говорит, что всем абсолютно все равно – оккупанты тоже пьют разбавленный водой спирт, который смогли где-то найти.

Однако наиболее удивительным фактом является то, что захватчики официально в Белгороде. По меньшей мере, об этом свидетельствуют документы погибших.

Главное – мы в Белгороде. Видишь, какая фигня. Ребят, груз-200, возят домой. Они, типа, в России и там ставят, что погиб в Белгороде, а не в Украине,

– жалуется оккупант.

Почему россияне пишут в документах местом смерти Белгород

В эфире канала Freedom представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил: разведка все чаще слышит в перехваченных разговорах жалобы на подобные случаи, что погибшим в Украине захватчикам в документах вписывают местом смерти российский Белгород.

Такие действия оккупантов имеют довольно простое объяснение – в России хотят экономить на выплатах семьям погибших. Если в документах указан Белгород, то оккупант не считается погибшим на войне.

Экономические проблемы – это проблемы, которые уже в новом году будут активно испытывать россияне. Денег на войну у Путина становится меньше,

– заметил Юсов.

Кроме того, представитель ГУР МО подчеркнул, что Силы обороны Украины и международная санкционная политика работают в одном направлении, чтобы остановить несправедливую войну и ослабить армию России.