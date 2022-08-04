До 90% десантно-штурмовых войск россии находятся на Юге Украины, – советник Монастырского

оккупанты стягивают на Юг свои войска. В частности речь идет о части резервов из важного для них Изюмского направления, а также о "знаменитой" 35 армии.

Враг перекидывает свои войска по двум причинам. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Почему враг стягивает свои силы на Юг

Враг перекидывает очень большие силы на юг нашей страны. В частности, более 70-90% десантно-штурмовых войск сейчас находятся непосредственно на Юге,

– заметил советник Монастырского.

Первая причина состоит в том, что после обстрелов Антоновского и Дарьевского мостов враг действительно начал понимать возможность и последствия контрнаступления на Юге.

А вторая состоит в том, что путину будет чрезвычайно трудно объяснить, как их "успешная операция" могла привести к тому, что украинские силы начали освобождать оккупированные территории.

Ростислав Смирнов объяснил, если бы наши Вооруженные Силы пошли на Южном направлении, а россияне не стянули бы туда войска, то их просто взяли в оперативное окружение. Тогда враг понес бы очень большие потери, как среди личного состава, так и по военному вооружению.

Если мы отрежем их через эти два моста, то им будет очень тяжело. Конечно, есть понтонные переправы, но отступать с таким количеством техники и людей будет очень тяжело. Поэтому враг, конечно, готовится к этому,

– объяснил Ростислав Смирнов.

Он подчеркнул, мы должны понимать, что враг может прибегнуть к определенной стратегии и контрнаступательным действиям. Но ВСУ готовятся к этому.

Ростислав Смирнов о войсках россиян на Юге: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ на Юге: что известно

В Херсонской области ВСУ освободили от оккупантов уже 53 населенных пункта. Об этом рассказал временный исполняющий обязанности председателя Херсонской ОВ Дмитрий Бутрий. Он добавил, что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия, в частности, говорится о разминировании этих территорий.

По данным Института по изучению войны, оккупанты приняли во внимание продвижение украинских военных на Юге Украины. Теперь они работают над созданием ударной группы в этом регионе, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ и самим продвинуться вперед.

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал, что враг усиливает группировки на Криворожском, Николаевском и Запорожском направлениях. Однако подчеркнул, что ВСУ обо всем знают и контролируют ситуацию.

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