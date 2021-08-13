Оккупанты стянули танки, гаубицы и БМП в Донецкую область, – ОБСЕ

Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о грубых нарушениях режима тишины со стороны российских наемников в Донецкой области – боевики стянули десятки единиц вооружения и военной техники.

В отчете от 12 августа отмечается, что СММ зафиксировала танки, гаубицы и БМП, которые были размещены с нарушением установленных линий отвода.

Читайте также На Донбассе умер военный со Львовщины Александр Орос

Военная техника боевиков нарушила линии отвода

ОБСЕ информирует о трех гаубицах и 15 танках, размещенных на полигоне возле Новоселовки в Донецкой области.

Речь идет о самоходных гаубицах 122 калибра типа 2С1 "Гвоздика" и танках Т-72 (10 единиц), Т-64 (2 единицы) и неустановленного типа (3 единицы).

Кроме этого, наблюдатели заметили БМП, которые разместили оккупанты. На том же полигоне возле Новоселовки видели 7 боевых машин пехоты.

Обратите внимание! Российские наемники систематически препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Боевики задерживают и не допускают патрули к местам, объектам, на которых готовятся или осуществляются различные нарушения и провокации.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 12 августа, оккупанты 5 раз нарушили тишину на Донбассе.

Российские наемники вели обстрел из запрещенных минометов и гранатометов.

Возле Новомихайловки боевики ранили украинского защитника.

Подробнее Оккупанты ранили нашего защитника возле Новомихайловки: в каком он состоянии